Weimar/Gotha (dpa/th) - Noch einmal Glühwein nippen und Lebkuchenduft schnuppern: Wer auch nach den Feiertagen einem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten möchte, hat in Thüringen dazu am Wochenende in Weimar noch die Chance. Dort machen die Buden und Stände am Theater- und auf dem Marktplatz als Wintermarkt noch bis Sonntag weiter. In Gotha dauert die Feiertagsstimmung mit dem "Winterzauber" sogar bis zum Dienstag (7. Januar) an. Dort lockt etwa eine Natureisfläche zum Schlittschuhlaufen in den Hof von Schloss Friedenstein.