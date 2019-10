Weimar (dpa/th) - Die 48 Jahre alte Katrin Hartung ist zur neuen Weimarer Zwiebelmarkt-Königin gekürt worden. Sie setzte sich bei einem Casting gegen ihre 20, 28 und 42 Jahre alten Kontrahentinnen durch, wie die Stadt Weimar am Dienstag mitteilte. Sie sei der Meinung, dass auch eine "reifere Frau" dieses Amt bekleiden könne, erklärte Hartung in einer Mitteilung. Der Weimarer Zwiebelmarkt startet am 11. Oktober und soll bis 13. Oktober laufen. Nach Angaben der Stadt Weimar wird das Volksfest in diesem Jahr zum 366. Mal begangen.