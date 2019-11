Hannover/Bremen (dpa/lni) - Bei einigen Weihnachtsmärkten wird in diesem Jahr stärker auf Umweltschutz geachtet als früher. So bieten zum Beispiel viele Standbetreiber in Göttingen kompostierbare Schälchen an. "In unserer Vergaberichtlinie werden Punkte für Nachhaltigkeit vergeben", teilte die Stadt Göttingen mit. An Glühweinständen gebe es zudem Löffel aus Metall statt Plastik und auf Strohhalme soll verzichtet werden.

In Bremen achtet der Großteil der Standbetreiber schon seit längerem selbst auf Nachhaltigkeit - so werden Speisen zum Beispiel in Brotteig und Getränke in Bechern aus Maisstärke serviert. Für die Veranstaltungen ab 2020 werde darüber nachgedacht, Auflagen im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes in die Zulassungsbescheide aufzunehmen, teilte der Sprecher des Wirtschaftssenators mit.

Am Montag öffnen die ersten Weihnachtsmärkte für Besucher - unter anderem in Bremen, Hannover und Osnabrück. Am Dienstag folgt der Weihnachtsmarkt in Oldenburg. In Braunschweig, Göttingen und Lüneburg können die Menschen ab Mittwoch über die Märkte schlendern. Der Weihnachtsmarkt in der Celler Altstadt sowie auf Schloss Bückeburg beginnen jeweils am Donnerstag und damit kurz vor dem ersten Advent.