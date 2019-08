Vechta (dpa/lni) - Ein Festumzug durch die Innenstadt hat am Donnerstag den traditionsreichen Stoppelmarkt in Vechta eingeleitet. Die Riesen-Kirmes in der Kreisstadt wird in diesem Jahr zum 721. Mal gefeiert - das Volksfest gehört damit zu den ältesten Jahrmärkten in Norddeutschland. Zum Stoppelmarkt werden bis zum 20. August rund 800 000 Besucher erwartet. 500 Schausteller sind auf dem Festgelände, darunter 20 große Festzelte und 20 Großfahrgeschäfte.