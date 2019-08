Stuttgart(dpa/lsw) - Vor dem traditionellen Schäferlauf in Markgrönigen (Kreis Ludwigsburg) wirbt der baden-württembergische Umweltstaatssekretär Andre Baumann für eine Weideprämie durch die EU und für den stärkeren Konsum von Lammfleisch. "Unsere Wacholderheiden und Kalkmagerrasen zählen zu den artenreichsten Lebensräumen in ganz Europa. Als Schäfereiland haben wir eine besondere Verantwortung für diese Kulturlandschaften", sagte der Politiker am Freitag in Stuttgart. Für ihn stehe dabei auch die Agrarpolitik auf EU-Ebene in der Verantwortung. Sie solle die Schafwirtschaft wirtschaftlich wieder attraktiv machen. Weitere Details dazu nannte er nicht.