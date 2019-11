Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Millionen Besucher werden von heute Abend (18.00 Uhr) an auf dem größten baden-württembergischen Weihnachtsmarkt in Stuttgart zu Glühwein und gebrannten Mandeln erwartet. Der Markt in der Innenstadt zwischen Schloss-, Schiller- und Marktplatz hat sich in den vergangenen Jahren als überregionales Ausflugs- und Touristenziel etabliert. Er wird nach Angaben der Veranstalter von mehr als 4000 Reisebussen aus dem In- und Ausland angesteuert.

In diesem Jahr erwarten die Veranstalter bis zum Ende des Weihnachtsmarkts am 23. Dezember weit mehr als drei Millionen Gäste rund um die 280 Stände. Zu den Attraktionen gehören ein finnisches Weihnachtsdorf und eine große Krippenpyramide – laut Betreiber mit 26,5 Meter die höchste ihrer Art.

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten in ganz Europa. Bereits 1692 wurde er erstmals urkundlich erwähnt. In diesen Tagen beginnen auch zahlreiche andere Weihnachtsmärkte, darunter in Ludwigsburg, Esslingen, Ulm und Baden-Baden, Konstanz, Heilbronn und Heidelberg. Der erste Weihnachtsmarkt dieser Saison öffnete in Freiburg am vergangenen Donnerstag seine Pforten.