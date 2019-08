Stuttgart (dpa/lsw) - Einen Monat vorm Anstich auf dem Cannstatter Wasen sind die sieben großen Festzelte größtenteils schon hochgezogen. "Noch ist aber viel zu tun, jetzt kommen Fassade und Innenleben", hieß es am Dienstag vom Veranstalter. 200 bis 300 Menschen sind an dem Aufbau beteiligt, der nach Angaben der Veranstalter am 11. Juli begonnen hatte. Am 27. September wird aus der riesigen Baustelle in Stuttgart dann eines der größten Volksfeste Deutschlands. Bevor dort die erste Maß oder das erste Göckele verkauft wird, investiert ein Festwirt rund 400 000 bis 500 000 Euro in den Aufbau.