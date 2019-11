Himmelsberg (dpa/th) - Im Weihnachtspostamt in Himmelsberg (Kyffhäuserkreis) sind die ersten rund 500 Briefe eingetroffen. "Neben vielen Wunschbriefen erreichte uns erstmals ein Päckchen mit Heu, trockenem Brot und Süßigkeiten", sagte Koordinatorin Manuela Verges vom Himmelsberger Heimatverein. Die neun ehrenamtlichen Helferinnen nehmen an, dass die Pralinen für den Weihnachtsmann, Heu und Brot für seine Rentiere bestimmt sind. "Das gab es noch nie", berichtete Verges nach 22 Aktionen im alten Himmelsberger Backhaus.

Die aktuellen Briefe seien bisher überwiegend aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, beispielsweise aus Südostasien. Die neun Helferinnen des Weihnachtsmannes werden die Schreiben nach und nach beantworten.

Wie bereits seit einigen Jahren spendet die Deutsche Post die Briefmarken. Am Samstag (30. November) lädt der Verein zu einem Tag der offenen Tür ins Postamt ein. Der Weihnachtsmann wird an diesem Nachmittag persönlich die Wunschbriefe entgegen nehmen.

Bis zum 23. Dezember werden alle Briefe beantwortet, verspricht Verges. Im Vorjahr waren fast 4000 Einsendungen gezählt worden. In den beiden Jahren davor waren in dem 130-Seelen-Ort noch um die 5000 Zuschriften eingetroffen.

Auch in diesem Jahr geht an die Briefverfasser ein vorbereitetes Schreiben in deutscher oder englischer Sprache, das vom Weihnachtsmann formuliert ist und den Glauben an den Weißbärtigen erhalten soll. Die irdischen Helfer des Weihnachtsmannes sitzen deshalb regelmäßig im Backhaus zusammen und kümmern sich um die Post.