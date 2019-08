Rottach-Egern (dpa/lby) - Zum 50. Mal sind in Rottach-Egern am Sonntag festlich geschmückte Pferde und Wägen durch die Straßen gezogen. Beim Rosstag in der Gemeinde im Landkreis Miesbach waren rund 200 Rösser und zahlreiche traditionell restaurierte Pferdewagen und Kutschen zu bestaunen. Bei Sonnenschein säumten die Zuschauer den Straßenrand. Im Vorjahr war der Rosstag ausgefallen, weil das Wetter an beiden dafür geplanten Tagen nicht mitgespielt hatte.