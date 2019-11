Birkenhügel (dpa) - Eine Tanne aus dem Thüringer Schiefergebirge wird in den nächsten Wochen am Brandenburger Tor in Berlin Weihnachtsflair verbreiten. Der rund 20 Meter hohe Baum wird heute in Birkenhügel nahe der thüringisch-bayerischen Grenze gefällt und auf einen Lastwagen verladen. Nach seiner Ankunft in Berlin soll er am Montag auf dem Pariser Platz aufgestellt und geschmückt werden. Wegen des prominenten Standortes spricht die Thüringer Landesforstanstalt von "Deutschlands bekanntestem Weihnachtsbaum". Er stammt aber nicht aus dem Wald, sondern von einem Privatgrundstück. "Er sieht fantastisch gut aus", schwärmte Forstsprecher Horst Sproßmann.