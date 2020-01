Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland haben die Menschen weitgehend friedlich das neue Jahr begrüßt. Zum traditionellen Feuerwerk um Mitternacht versammelten sich Hunderttausende auf den Straßen. In den größeren Städten des Landes hatte sich die Polizei auf größere Versammlungen vorbereitet. Für sie und die Feuerwehr kam es in der Nacht zum Mittwoch auch zu Einsätzen.

Ein Böllerverbot aus Klimaschutzgründen gab es nicht. Die Deutsche Umwelthilfe hatte im Oktober mehrere Städte im Land aufgefordert, die Böllerei zur Jahreswende zu verbieten, um Feinstaub zu vermeiden. Wegen der Brandgefahr galt an manchen Stellen ein Feuerwerksverbot- etwa in Teilen der Mainzer Altstadt mit historischen Gebäuden. Auch in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Altersheimen durfte nicht geknallt werden, Böller und Raketen waren tabu. Im schlimmsten Fall war mit einer Geldbuße von bis zu 50 000 Euro zu rechnen.