Reutlingen (dpa/lsw) - Die Tradition der "Schwörtage" sollte nach dem Ansicht der Städte Esslingen, Reutlingen und Ulm als Immaterielles Kulturerbe anerkannt und geschützt werden. Die drei Kommunen, in denen sich Bürgerschaft und Stadtobrigkeit nach wie vor gegenseitig die Treue versprechen, haben einen Antrag eingereicht, wie sie am Freitag mitteilten. Die Schwörtage seien "Ausdruck kommunaler Demokratie und Selbstbestimmung" und ein "wichtiges Element für das Selbstverständnis der ehemaligen Reichsstädte", heißt es im Antrag. Entscheiden muss nun das Wissenschaftsministerium, das zunächst bis zu vier aussichtsreiche Anträge an die Deutsche Unesco-Kommission weiterleitet, die wiederum über eine Empfehlung für die nationale Kulturerbeliste berät.