Düsseldorf (dpa/lnw) - Knallende Korken, gute Wetteraussichten und tausende Polizisten im Einsatz: Mit Partys und zahlreichen Feuerwerken wollen die Menschen in Nordrhein-Westfalen am heutigen Dienstag ins neue Jahrzehnt feiern. Etwa 4800 Polizisten sollen an Silvester im bevölkerungsreichsten Bundesland für Sicherheit sorgen. Besonders in den Großstädten werde die Polizei vor Ort präsent und ansprechbar sein, hatte das Innenministerium vorab mitgeteilt. Die Beamten seien aufgefordert, bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Gewalttätigkeiten offensiv und konsequent einzuschreiten.

Das Wetter dürfte einem guten Start ins Jahr 2020 nicht entgegenstehen: Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es trocken bleiben und allenfalls ein schwacher Wind wehen. Allerdings müssen sich Böller- und Raketenfans warm anziehen: Die Temperaturen liegen laut DWD bei minus 1 bis minus 4 Grad.