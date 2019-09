Oldenburg (dpa) - Mit dem Oldenburger Kramermarkt ist am Freitag eines der größten Volksfeste im Nordwesten eröffnet worden. Bis zum 6. Oktober erwartet die Stadt bis zu 1,5 Millionen Gäste, wie ein Sprecher sagte. Zu den Attraktionen des Kramermarktes zählen ein 60 Meter hohes Riesenrad und ein Kettenkarussell, das Fahrgäste in 80 Metern Höhe im Kreis schleudert. Beim Festumzug am 28. September sollen mehr als 100 Festwagen und Fußgruppen vom Staatstheater zum Marktgelände an den Weser-Ems-Hallen ziehen. Wie der Stadtsprecher jüngst mitteilte, wird der Zug von einer Kutsche mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) und Grünen-Chef Robert Habeck angeführt. Als neuer Oldenburger Grünkohlkönig soll Habeck auch eine Festrede halten. Der Oldenburger Kramermarkt wurde im Jahr 1608 erstmals urkundlich erwähnt.