Oldenburg (dpa/lni) - Grünen-Chef Robert Habeck (50) kommt als neuer Oldenburger Grünkohlkönig zum Festumzug beim 412. Kramermarkt der Stadt. Habeck werde in einer Kutsche zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) den Umzug am 28. September anführen, teilte die Stadt am Freitag mit. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen soll bei der Traditionsveranstaltung auch die Festrede halten.

Habeck ist seit März dieses Jahres Kohlkönig. Zur Pflichtaufgabe der amtierenden Kohlmajestät gehört auch ein Besuch der Stadt. Zum Kramermarkt-Umzug werden bis zu 100 000 Besucher an den Straßen erwartet. Zum anschließenden Festessen haben sich 180 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung angemeldet. Der Oldenburger Kramermarkt beginnt am 27. September und endet am 6. Oktober.