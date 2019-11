Nürnberg (dpa/lby) - Das neue Nürnberger Christkind ist schon etwas aufgeregt, fühlt sich aber sehr wohl in seinem engelsgleichen Kostüm. Am Dienstag zeigte sich Benigna Munsi erstmals in dem Gewand mit goldenen Flügeln, Lockenperücke und Krone. "Ich fühle mich sehr gut gerade", sagte die 17-Jährige. Mit strahlendem Lächeln posierte sie im Staatstheater für die Kameras. Theaterschneider hatten das Kostüm extra für die Schülerin angefertigt. Eine Jury hatte sie kürzlich für die nächsten zwei Jahre als Christkind gewählt. Für Aufregung hatte daraufhin ein rassistischer Kommentar auf der Facebook-Seite eines AfD-Kreisverbandes gesorgt. Munsis Vater stammt aus Indien, besitzt aber seit Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft.