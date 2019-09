München (dpa) - Fernsehmoderator Kai Pflaume (52) will es auf dem Oktoberfest wohl wissen: "Ich habe drei Monate keinen Alkohol getrunken", sagte er am Samstag zum Wiesn-Start im Bayerischen Fernsehen. "Also das heißt: Die erste Maß - mal gucken wie sie wirkt." Pflaume, der am Vorabend noch die Verleihung des Publikumspreises Goldene Henne in Leipzig moderiert und nach eigenen Worten deshalb eine kurze Nacht hinter sich hatte, sagte, er fühle sich fit fürs Feiern. Er sei übrigens mit 23, 24 Jahren das erste Mal auf der Wiesn gewesen. "Das war damals wirklich eine andere Welt für mich. Mittlerweile habe ich mich ja sehr dran gewöhnt."