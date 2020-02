Mainz (dpa/lrs) - In märchenhaften Kostümen sind am Samstag mehr als 5000 Kinder und Jugendliche durch die Straßen von Mainz gezogen und haben mit ihrem traditionellen Umzug die Straßenfastnacht gestartet. "So viele Teilnehmer hatten wir schon einige Jahre nicht mehr", erklärte der Vorsitzende des Mainzer Verkehrsvereins, Kurt Merkator. Der seit 1957 veranstaltete Jugendmaskenzug ist nach Angaben der Veranstalter der größte Umzug junger Narren in Europa. Am Straßenrand wurden Zehntausende von Menschen erwartet.

Mit Farbe, Papier und Pappmaché setzten die Gruppen von Kindertagesstätten, Schulen und Elterninitiativen ihre Ideen zum diesjährigen Motto einer Kinderfastnacht-Märchenwelt um. So zogen viele Schneewittchen, Froschkönige und Rotkäppchen von der Mainzer Neustadt in Richtung Dom. Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule trugen ihre Sorge um den Klimaschutz auf die Straße: "Wer uns Fröschlein net erhört und die Welt weiter zerstört mit eitlem Tun und noch mehr Gier, der ist bald net mehr lange hier." Den Abschluss bildete als Zugnummer 68 der Prunkwagen des neunjährigen Kinderprinzen Finn mit seinem Hofstaat.