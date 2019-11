Lauscha (dpa/th) - Rund, rot und glänzend: So die gängige Vorstellung einer Christbaumkugel. Dass es auch anders geht, zeigt Roger Müller aus Lauscha im Süden Thüringens. Schmuck in Form von Vögeln etwa liege in diesem Jahr voll im Trend, sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Müller ist Geschäftsführer von Krebs Glas Lauscha und verkauft Weihnachtsartikel.

Allen Trends zum Trotz seien aber auch nach wie vor klassische Weihnachtsbaumkugeln in den Farben Rot, Gold und Silber bei den Menschen begehrt. An diesem und am kommenden Wochenende findet in Lauscha der 29. Kugelmarkt statt. Die Region ist bekannt für ihre lange Tradition der Glasbläserei.

Der Handelsverband Thüringen erwartet in diesem Jahr ein gutes Weihnachtsgeschäft. Nach Einschätzung der Einzelhändler sind viele Menschen in diesen Tagen bereit, Geld für schöne Dinge oder Geschenke auszugeben. "Grundsätzlich ist die Konsumlage in Thüringen gut", sagt der Landesgeschäftsführer des Handelsverbands, Knut Bernsen. Trotz mancher Absatzprobleme in der deutschen Exportindustrie sei die Nachfrage bundesweit vorhanden.