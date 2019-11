Köln (dpa/lnw) - Der Karneval wird Gastronomen und anderen Unternehmern dieses Jahr einer Schätzung zufolge deutlich mehr Geld in die Kassen bringen als zuvor. In der anstehenden "Session" - die Zeit zwischen dem 11.11 und Aschermittwoch - erwartet die Stadt Köln einen karnevalsbedingten Umsatz von 631 Millionen Euro, wie eine Sprecherin der Kölner Stadtverwaltung sagte. Das wäre ein Plus von 35 Millionen Euro in zwei Jahren. Die Stadt stützt sich bei ihrer Schätzung auf eine Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) zur Session 2017/18 und rechnet auf deren Basis mit kontinuierlichem Wachstum. Es geht um Erlöse in Kneipen, Hotels, Kostümläden und im Transportgewerbe. Auch in Düsseldorf und Bonn greifen die Jecken tief in die Taschen.