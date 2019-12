Kiel (dpa/lno) - Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel haben am Samstag mehrere Hundert Menschen am "X-Mas Ride" in der Kieler Innenstadt teilgenommen. Etwa 450 zum Teil als Weihnachtsmänner und Engel Verkleidete fuhren auf Motorrädern quer durch die Stadt, wie die Polizei mitteilte. Die Weihnachtstour für einen guten Zweck findet bereits zum sechsten Mal statt, wie der Veranstalter auf Facebook mitteilte. Beim Start am Samstagmittag waren bereits 5000 Euro Spenden für die Kinderonkologie des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zusammen gekommen. Endpunkt der Tour war am Nachmittag der Kieler Hauptbahnhof.