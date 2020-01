Herbstein (dpa/lhe) - Selten war der Wettbewerb um die Rolle des "Bajazz" beim Rosenmontagszug in Herbstein (Vogelsbergkreis) so hart wie in diesem Jahr. Nach mehrstündiger Versteigerung stand Gregor Ruhl (22) am Sonntag als neuer Anführer des närrischen Vortänzers des Karnevalszuges fest. Mit 4760 Euro kam nach Angaben von Manuel Hensler, dem Vorsitzenden der Fastnachtsvereinigung Herbstein, ein neues Rekordergebnis der traditionellen Auktion um den Part des Bajazz zusammen. "Ich kann mich nicht an eine so lange Auktion in meiner Amtszeit erinnern", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn fünf oder sechs Leute mitsteigern, wirkt sich das halt auch aufs Ergebnis der Auktion aus."

"Es war schon ein harter Kampf", räumte der neue Bajazz nach der Versteigerung ein. Für ihn bedeute die Rolle des Bajazz, der die Symbolfigur für den Springerzug ist, die Erfüllung eines Kindheitstraums, sagte der karnevalsbegeisterte gelernte Ofenbauer. Jetzt sei er vor allem glücklich. Große Vorbereitung erfordere der Rosenmontagszug nicht mehr: "Ich glaube, jeder Junge in Herbstein hat schon mal die Sprünge geübt." Auch die Kondition für den vierstündigen Karnevalszug am 24. Februar habe er: "Ich spiele in meiner Freizeit Fußball - das passt schon."

Am Rosenmontag trägt der Bajazz ein buntes Gewand und eine goldene Krone und lässt sich bei seinen Sprüngen in einer bestimmten Schrittfolge von Tausenden Zuschauern am Streckenrand anfeuern und bejubeln. Tiroler Steinmetze brachten die Tradition des Springerzugs im 17. Jahrhundert nach Herbstein, als sie Restaurationsarbeiten an der Stadtmauer vornahmen.

Im Vorjahr hatte das Höchstgebot für den Bajazz 1120 Euro betragen, der bisherige Rekord war 2018 mit 3810 Euro aufgestellt worden. Bei der Auktion werden alljährlich auch die Rollen der sechs Pärchen versteigert, darunter das Tiroler Pärchen in Reihe eins. Das sind ebenso tanzende und springende Akteure im Karnevalszug.