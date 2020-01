Herbstein (dpa/lhe) - Im fastnachtsbegeisterten Herbstein (Vogelsbergkreis) wird heute (15.11 Uhr) die Rolle des närrischen Vortänzers versteigert, der den wohl ungewöhnlichsten Rosenmontagszug in Hessen anführen darf. Wer am meisten Geld bei der Auktion bietet, darf den Part des sogenannten Bajazz übernehmen. Er ist die Symbolfigur für den Springerzug. Er trägt ein buntes Gewand und eine goldene Krone. Angefeuert und bejubelt wird er beim Springerzug alljährlich von Tausenden Zuschauern am Streckenrand. Die Tradition brachten im 17. Jahrhundert Tiroler Steinmetze nach Herbstein, die Restaurationsarbeiten an der Stadtmauer vornahmen.

Im Vorjahr gab Alexander Talkenberger mit 1120 Euro das Höchstgebot ab. Der Rekord wurde aber im Jahr 2018 aufgestellt, als sich die Auktion bis zur Summe von 3810 Euro hochschaukelte. Bei der Auktion werden alljährlich auch die Rollen der sechs Pärchen versteigert, darunter das Tiroler Pärchen in Reihe eins. Das sind ebenso tanzende und springende Akteure im Karnevalszug.