Lübeck/Hamburg (dpa/lno) - Es weihnachtet sehr: Mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte im Norden ist in die Städte der Duft von gebrannten Mandeln, Punsch, Glühwein und Bratwürsten eingezogen. Vor dem Hamburger Rathaus sind die Buden des historischen Weihnachtsmarkts geöffnet. Ausnahmsweise gibt es in diesem Jahr über den Köpfen der Besucher keinen fliegenden Weihnachtsmann, weil am Rathausmarkt gebaut wird. Am Hamburger Jungfernstieg locken bunte Märchenschiffe am Alsteranleger, ein fast 100 Jahre altes Riesenrad und tausend kleine Glühlampen zum Weihnachtsmarkt "Weißer Zauber".

Glühwein wird am Jungfernstieg, am Gerhart-Hauptmann-Platz und in einigen Stadtteilen bis zum 30. Dezember ausgeschenkt. Am Gänsemarkt zeigt sich ein märchenhaftes Dorf aus Lebkuchenhäuschen. Auch in den Hamburger Stadtteilen gibt es weitere Märkte, die meisten machen am 23. Dezember zu.

In Lübeck, selbsternannte Weihnachtsstadt des Nordens, legten am Montag ebenfalls die meisten der insgesamt zwölf Weihnachtsmärkte los. Mehr als 400 Verkaufsstände bieten neben Leckereien auch Weihnachtsschmuck, Spielzeug und Schmuck. Traditionell beginnen die Märkte am Tag nach dem Totensonntag, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr.