Halle (dpa/sa) - Rund einen Monat nach dem Antrag der Deutschen Umwelthilfe für ein Verbot privater Silvesterböllerei in Halles Innenstadt beschäftigt sich der Stadtrat heute mit dem Thema. Den Stadtratsmitgliedern liegen Anträge der CDU und der SPD vor, in denen es um Feuerwerk in der Innenstadt geht. Dabei will die CDU unter anderem wissen, ob nach Vorstellungen der Verwaltung eine feuerwerksfreie Altstadt geschaffen werden könnte. Die SPD will der Stadtverwaltung auftragen zu prüfen, ob ein städtisch organisiertes Silvesterfeuerwerk möglich ist. Ausdrücklich nicht gefordert wird ein Verbot privater Feuerwerke.