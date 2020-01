Görsbach (dpa/th) - Prinz Ralf I. und Prinzessin Mirjam I. vom Görsbacher Karneval Verein e.V. 1955 werden die Thüringer Karnevalisten in diesem Jahr durch die närrische Zeit führen. Das neue Landesprinzenpaar soll heute in Görsbach (Landkreis Nordhausen) offiziell in sein Amt eingeführt werden. Die beiden lösen Prinz Kai I. und Prinzessin Josi I. ab, die im vergangenen Jahr die Thüringer Karnevalsvereine bei Veranstaltungen, Empfängen und närrischen Festen repräsentiert haben. Zu den wohl wichtigsten Terminen für das neue Prinzenpaar gehört ein Empfang bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 22. Januar sowie eine Veranstaltung mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) im Februar.