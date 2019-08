Gengenbach (dpa/lsw) - Mit der traditionellen Kräutersegnung haben Katholiken im badischen Gengenbach (Ortenaukreis) am Donnerstag Mariä Himmelfahrt gefeiert. Der Brauch wird jedes Jahr zu dem katholischen Festtag am 15. August begangen, sagte ein Sprecher der örtlichen Kirchengemeinde. Zu Ehren von Gottesmutter Maria werden selbstgebundene Kräuterbüschel in die Kirche zur Weihe gebracht. Das typische Gengenbacher Büschel wird flach und radförmig gebunden und hat ein Gewicht von bis zu 60 Kilogramm. Nach einem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Marien werden die gebundenen Kunstwerke auf dem Marktplatz vor dem Rathaus aufgestellt und prämiert.