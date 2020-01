Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Brennende Barrikaden und Böller auf Beamte - nach der unruhigen Silvesternacht in Frankfurt wertet die Polizei ihren Einsatz aus, um für das nächste Neujahrsfest Konsequenzen zu ziehen. Unter anderem gehe es um das Geschehen im Stadtteil Rödelheim, wo Polizei und Feuerwehr um Mitternacht mit Feuerwerkskörpern beschossen wurden, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Randalierer hatten dort Sperrmüll aufgeschichtet und angezündet. Eine Beamtin war von einem Böller getroffen worden und erlitt ein Knalltrauma.

Grundsätzlich würden alle Einsätzen analysiert, sagte die Sprecherin. So habe die Polizei in den Tagen vor dem Jahreswechsel verstärkt in den nördlichen Stadtteilen kontrolliert, wo es zuvor an Halloween Ärger gegeben hatte.

Nach einem eskalierten Streit vor einem Club in der Frankfurter Innenstadt sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft, wie die Sprecherin zu einem anderen Fall mitteilte. Er habe ein Messer gezückt und drei Türsteher verletzt. Insgesamt waren in der Silvesternacht mehr als 70 Menschen "in Gewahrsam genommen" worden, teils zur Ausnüchterung. Auch wegen vier Fällen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei.