Brauchtum - Frankfurt am Main

Frankfurt/M. (dpa/lhe) - Mit überwiegend friedlichen Feiern haben die Hessen das neue Jahr begrüßt. Zum traditionellen Feuerwerk um Mitternacht versammelten sich Hunderttausende auf den Straßen. Für Polizei und Feuerwehr kam es in der Nacht zum Mittwoch aber auch zu Einsätzen.

Besonders in Frankfurt zeigte die Polizei erhöhte Präsenz, um gegen Störer und Straftaten konsequent vorzugehen. Die Einsatzkräfte hatten dabei auch Angriffe auf Helfer etwa der Feuerwehr oder der Rettungsdienste im Blick. Ziele vieler Menschen zum Jahreswechsel unter freiem Himmel war das Mainufer, der Römerberg und die Hauptwache.

An bestimmten Bahnhöfen und Streckenabschnitten im Frankfurter Stadtgebiet galten zudem am Silvestertag Waffenverbotszonen. Von 12.00 Uhr bis um 9.00 Uhr am Neujahrsmorgen waren weder Schuss- und Schreckschusswaffen, noch Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messer aller Art erlaubt. Ein generelles Böllerverbot aus Klimaschutzgründen gab es nicht.