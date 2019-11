Dresden/Brüssel (dpa/sn) - Sachsen hat in Brüssel die Weihnachtszeit eingeläutet. Im EU-Verbindungsbüro sei am Mittwochabend der 13. erzgebirgische Weihnachtsmarkt eröffnet worden, wie das Agrarministerium am Donnerstag in Dresden mitteilte. Neben Spielzeug und Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge sollen kulinarische Spezialitäten die Europapolitiker auf den Geschmack bringen. Auch die polnischen und tschechischen Grenzregionen Sachsens beteiligen sich an dem Markt. Er ist bis zum Sonntag geöffnet.