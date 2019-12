Walschleben (dpa/th) - Eines der opulentesten Weihnachtshäuser in Deutschland steht in Thüringen. 8,5 Kilometer Lichterketten und insgesamt etwa 145 000 LEDs verwandeln Haus und Garten von Mario Leicht in Walschleben im Kreis Sömmerda in eine glitzernde Weihnachtswelt. Dieses Jahr seien 2,5 Kilometer Lichterketten dazugekommen, sagte Leicht. Er besitzt nach eigenen Angaben das viertgrößte Weihnachtshaus in Deutschland - gemessen an der Zahl der Lichtpunkte. "Das hat sich so über die Jahre entwickelt."

2007 begann die Leidenschaft des selbstständigen Finanzierungsmaklers für die Festbeleuchtung an Haus und Garten. Dazu gehören auch ein jeweils sechs Meter großer, beleuchteter Schnee- und Weihnachtsmann.

Dafür seien trotz Solaranlage im Dezember 300 bis 350 Euro allein an Stromkosten fällig. "Mit konventionellen Leuchten wären es einige tausend Euro", sagte der 55-Jährige. Inzwischen sei sein Haus in der Advents- und Weihnachtszeit Ziel für einige tausend Schaulustige. "Mehr als 5000 waren es im vergangenen Jahr. In diesem Jahr könnten es 7000 bis 8000 werden." Das könnte er gut schätzen, weil es vor dem Haus einen Glühwein- und ein Bratwurststand gibt.

In Thüringen strahlen derzeit viele Dachkanten, Vorgärten Balkone und Fenster im Lichterglanz. Ist der Stromabsatz dadurch im Dezember besonders hoch? Nein, der Dezember sei kein Monat mit Spitzenverbrauch, sagte der Sprecher der Thüringer Energie AG (TEAG/Erfurt), Martin Schreiber.

"Die Festbeleuchtung geht im allgemeinen Stromverbrauch eher unter." Der private Verbrauch steige in der Weihnachtszeit zwar, dafür nehme die Industrie wegen Betriebsferien am Jahresende weniger Strom ab. Die TEAG, deren Gesellschafter die Thüringer Kommunen sind, ist nach eigenen Angaben mit rund einer halben Million Strom- und Gaskunden der größte Versorger in Thüringen.

Das Weihnachtshaus in Walschleben soll noch bis 6. Januar in ein farbiges Lichtermeer getaucht sein, so Leicht. Immerhin habe der Aufbau der Lichtdekoration rund sechs Wochen gedauert - obwohl es an einem Tag zehn Helfer aus umliegenden Orten gegeben habe.