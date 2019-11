Erfurt/Wasungen (dpa/th) - Der Landesverband Thüringer Karnevalvereine (LTK) rechnet damit, dass die Turbulenzen nach der Landtagswahl die neue Faschingssaison prägen. "Wir haben ziemlich viele Steilvorlagen durch die jetzige Situation", sagte LTK-Präsident Michael Danz der Deutschen Presse-Agentur. Das verspreche politische Würze zur Saisoneröffnung. In Wasungen, Erfurt und zahlreichen anderen Thüringer Orten starten die Narren am Montag (11.11.) um 11.11 Uhr in die fünfte Jahreszeit, die bis zum 26. Februar 2020 dauert. Im Verband sind 336 regionale Faschingsvereine mit mehr als 30 000 aktiven Karnevalisten organisiert.