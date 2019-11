Erfurt (dpa/th) - Eine gut 22 Meter hohe Weißtannen ist in Erfurt in Position für ihre nächste Aufgabe gebracht worden: Seit Montagnachmittag steht der rund 50 Jahre alte Baum auf dem Domplatz und wird in den kommenden Wochen den traditionellen Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts dort bilden. Etliche Zuschauer verfolgten bei den letzten Sonnenstrahlen des Tages und kalten Temperaturen, wie der Baum mittels Kran aufgestellt wurde.

Die Tanne war erst am Sonntag gefällt worden. Sie stand vorher auf dem Gelände eines Kindergartens in Martinfeld im Eichsfeld. Es sei schön, dass der nicht mehr ausreichend stabile Baum nun noch "einen wunderbaren Zweck" erfülle, hatte der Ortsbürgermeister Jens Schrader (parteilos) am Sonntag gesagt. Die Tanne tritt ein besonderes Erbe an. Ihr wegen seines lichten Nadelwerks "Rupfi" genannter Vorgänger hatte es im vergangenen Jahr wegen seiner Beschaffenheit zur bundesweiten Bekanntheit gebracht.

Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist vom 26. November bis 22. Dezember geöffnet. Er gilt als der größten Weihnachtsmärkte in Thüringen und zieht jährlich deutlich mehr als eine Millionen Besucher an.