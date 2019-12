Erfurt (dpa/th) - Auch für Thüringens Juden hat das Lichterfest Chanukka begonnen. Zum Start des achttägigen religiösen Fests zünden Vertreter der jüdischen Landesgemeinde und der Stadt Erfurt am Montag nach Sonnenuntergang Kerzen an einem Chanukka-Leuchter vor dem Rathaus an. Das gemeinsame Anzünden der Kerzen ist inzwischen Tradition in der Landeshauptstadt. Erwartet werden unter anderem der Vorsitzende der Gemeinde, Reinhard Schramm, und Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Danach werden Glühwein und Krapfen gereicht - traditionell werden zu Chanukka Öl-haltige Speisen gegessen.

Chanukka dauert acht Tage und erinnert an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im zweiten Jahrhundert vor Christus. Anders als die Menora, der siebenarmige Symbolleuchter des Judentums, hat die sogenannte Chanukkia acht Arme. Mit jedem Festtag wird eine weitere Kerze angezündet, so dass in diesem Jahr am 30. Dezember alle acht brennen. Eine zusätzliche neunte Kerze an Chanukka-Leuchtern wird zum Anzünden der anderen Kerzen genutzt.

Die Stadt arbeitet an einer Bewerbung, um etwa die mittelalterliche Alte Synagoge und die Mikwe, ein Ritualbad, als Welterbe der Unesco anerkennen zu lassen.