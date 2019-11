Dresden/Zwickau (dpa/sn) - Für viele gehören Weihnachtsmann, Glockenläuten und Tannenbaum zur Bescherung an Heiligabend. Doch die Weihnachtsmänner mit Rauschebart sind knapp im Freistaat. So sucht die Weihnachtsmannvermittlung in Dresden händeringend Weihnachtsmänner und Engel. "Vermutlich werden leider wieder einige Familien leer ausgehen", sagte Juliane Lucas von der Studentischen Arbeitsvermittlung, die sich auch um die Ausbildung der Weihnachtsmänner kümmert. Denn obwohl die Zahl der Weihnachtsboten in den vergangenen Jahren stieg - auch die Nachfrage sei gewachsen.

Die ersten Anfragen für Weihnachtsmänner seien bereits im Juli eingegangen. Bevor die eigentliche Saison am Donnerstag begann, lagen den Vermittlern bereits etwa 50 Anfragen vor. In den vergangenen Jahren wünschten sich etwa 600 Familien bei den Weihnachtsmann-Managern in der Landeshauptstadt Unterstützung für die Festtage, so Lucas. Bis zu 80 Weihnachtsmänner und Weihnachtsengel der Studentischen Arbeitsvermittlung waren in den Vorjahren Heiligabend unterwegs. Doch viele Menschen verbrächten Heiligabend lieber selbst mit ihrer Familie unter dem Weihnachtsbaum, einige seien gar nicht in Dresden. Deshalb sei es schwierig, Personal zu finden.

Anna Krockert hat kein Problem mit dem Arbeitseinsatz an Heiligabend. Sie besucht seit drei Jahren Familien in Dresden zu Weihnachten - als Engel. Mit ihrem Mann geht die 29-Jährige auf Tour, am Ende treffen sie sich bei ihren eigenen Familien und feiern selbst noch. Es sei eine "schöne Art, die Weihnachtstage einzuläuten", findet Krockert. "Die Kinder sind meist überrascht. Manche sind ein bisschen verschüchtert, tauen aber sehr schnell auf", berichtete die Dresdnerin. "Die Eltern sind meist gespannt wie ein Flitzebogen, weil es in den meisten Fällen eine Überraschung ist."

Krockert wurde durch Plakate der Studentischen Arbeitsvermittlung auf den besonderen Job aufmerksam. Mittlerweile zieht sie mit selbst gestaltetem Engelkleid sowie selbst gemachten Geschenksäcken los. Das Amt als Weihnachtsengel ist zeitaufwendig Krockert und ihr Mann kontaktieren die Familien im Vorfeld und klären Wünsche und Vorstellungen für den festlichen Auftritt ab.

15 Männer und Frauen streifen sich dieses Jahr in Zwickau Weihnachtskostüme über. Als einzige Arbeitsagentur in Sachsen vermittlt die Behörde in Zwickau Weihnachtsmänner - und hält auch die passenden Kostüme vor. Auch in Zwickau meldeten die ersten Familien bereits im Sommer Weihnachtsmann-Bedarf an. Doch wegen Krankheit und Umzügen fehle auch dort Personal, sagte Arbeitsagentur-Sprecherin Simone Wagner.

Das Honorar für einen Einsatz bei Weihnachtsfeiern und ähnlichen Auftritten in Firmen oder anderen Auftraggebern ist laut Wagner Verhandlungssache. Für den Einsatz am Weihnachtsabend erhalte der Weihnachtsmann mindestens 25 Euro. Bei Bescherungen von drei und mehr Kindern steige das Honorar.

Jenseits erfahrener Vermittlungen in Sachsen finden sich auch zahlreiche weihnachtliche Gesuche und Angebote auf der Internetplattform Ebay-Kleinanzeigen.

Doch nicht jeder kann Kinder beschenken - ein paar Qualitäten sollten die Weihnachtsmänner mitbringen, so Lucas von der Studentischen Arbeitsvermittlung in Dresden. Selbstbewusst und freundlich sollten sie sein, Weihnachtsmänner und -frauen sollten mit Kindern jeden Alters umgehen können. Zudem sollten sich die Weihnachtsboten über die Wünsche der Kinder informieren, damit der Auftritt am Weihnachtsabend möglichst persönlich und individuell ist.

Anna Krockert macht das Überbringen der Geschenke große Freude. Für sie steht fest: Bis sie selbst Kinder hat, will sie an Weihnachten weiterhin andere Familien beglücken.