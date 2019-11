Dresden (dpa/sn) - In vielen Orten Sachsens beginnt an diesem Montag die neue Karnevalsession mit Spektakel und der Eroberung der Rathäuser. Pünktlich ab 11.11 Uhr marschieren die Narren des Dresdner Carneval Club e. V. (DCC) an der Goldenen Pforte vor dem Rathaus auf und übernehmen symbolisch den Rathausschlüssel. Zum Faschingsauftakt sind zudem Gardetanz und Sketche geplant. Auch in Leipzig ziehen die Karnevalisten vor das Neue Rathaus - mit dabei Maskottchen "Löwin Leila" vom Förderkomitee Leipziger Karneval (FKLK). In Chemnitz wird die fünfte Jahreszeit vor dem Rathaus mit Büttenreden, Funkengarden, Tanz und Musik eingeläutet.

Das närrische Treiben erreicht traditionell seinen Höhepunkt am Rosenmontag (24. Februar 2020). Den größten Umzug im Land gibt es dann traditionsgemäß beim "Rabu" in Radeburg (Landkreis Meißen). Am Aschermittwoch endet die Karnevalssaison. Landesweit gibt es im Verband Sächsischer Carneval rund 180 Vereine mit 25 000 Mitgliedern.