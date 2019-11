Cottbus (dpa/bb) - Startschuss für den Karneval: Hunderte Narren sind mit einem lauten "Helau" in Brandenburgs Karnevalshochburg Cottbus in die fünfte Jahreszeit gestartet. Pünktlich um 11.11 Uhr eroberten die Jecken den Rathausschlüssel von Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) und wollten mit Musik, Tanz und guter Laune den Karnevalsauftakt einläuten.

Auch in mehreren anderen Städten in Brandenburg feiern die Narren Karneval. In der Landeshauptstadt Potsdam übergab Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) für einen Tag symbolisch das Rathaus an die Narren. In Spremberg (Spree-Neiße) startete bereits um 10.00 Uhr der alljährliche Umzug durch die Innenstadt mit Musik, einer Polonaise und viel Konfetti.