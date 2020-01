Bremen (dpa) - Zur traditionellen Bremer Eiswette werden am Montag viele Schaulustige am Weserufer der Hansestadt erwartet. Er rechne mit mehr als 1000 Zuschauern, sagte der Präsident der Eiswette, Patrick Wendisch. Der Brauch geht auf Bremer Kaufleute zurück, die 1828 wetteten, ob die Weser Anfang Januar 1829 zugefroren sein würde. Daraus entwickelte sich das Ritual der Eisprobe, bei dem ein 99 Pfund leichter Schneider mit einem heißen Bügeleisen prüft, ob der Fluss "geiht" (plattdeutsch für geht) oder "steiht" (steht).

Die Probe läuft nach einem festgelegten Zeremoniell ab, bei dem neben schwarz gekleideten Herren auch die Heiligen Drei Könige dabei sind. Obwohl der Fluss seit 1947 nicht mehr zugefroren war, erfreut sich das Spektakel großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr wird der Schneider auf einem Boot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) über die Weser gebracht.

Frauen spielen bei der Zeremonie bislang keine Rolle. Ob sich das ändert, werde sich im Laufe der Zeit zeigen, sagte Wendisch der Deutschen Presse-Agentur. Möglich sei, dass es künftig Novizinnen gebe. Die Novizen präsentieren sich bei der Zeremonie am Osterdeich dem Publikum.

Bislang wurden nur Männer in die Eiswett-Gemeinschaft aufgenommen. Die ausgewählten Vertreter der Wirtschaft sind im ersten Jahr Novize, danach können sie auf Lebenszeit Eiswett-Genosse sein. Im vergangenen Jahr entschied das Präsidium, dass beim Eiswettfest am 18. Januar 2020 erstmals seit rund 190 Jahren auch Frauen teilnehmen dürfen. Das Fest folgt auf die Eiswette an der Weser - es wird jährlich am dritten Samstag im Januar organisiert.

Zum Eiswettfest werden in diesem Jahr rund 770 Männer in Frack und Smoking sowie etwa 30 Damen in schwarzer Abendgarderobe erwartet, wie Wendisch sagte. Der Tradition zufolge werden sie an 50 weiß gedeckten Tischen speisen, trinken und singen. Bei der Veranstaltung werden Spenden für die DGzRS gesammelt - im vergangenen Jahr kamen knapp 500 000 Euro zusammen.