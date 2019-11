Berlin (dpa/bb) - Zum Start der Weihnachtsmarktsaison hat die Polizei Besucher vor Taschendieben gewarnt und Tipps zum Schutz gegeben. Zwar sei die Zahl der Diebstahlsfälle deutschlandweit im vergangenen Jahr von rund 127 000 auf rund 104 000 gesunken, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Allerdings hätten Diebe immer noch Beute von mehr als 34 Millionen Euro gemacht.

Die Polizei gibt deshalb folgende Tipps, mit denen sich Weihnachtsmarktbesucher vor Dieben schützen können:

- Taschendiebe können am suchenden Blick erkannt werden. Diebe meiden den direkten Blickkontakt und schauen eher nach der Beute.

- Geld, Zahlungskarten, Papiere und das Smartphone sollten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen dicht am Körper getragen werden.

- Brustbeutel, Gürtelinnentaschen, Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse sollten benutzt werden.

- Geldbörsen sollten nahe am Körper getragen werden und nicht oben auf die Tasche oder den Korb gelegt werden.

- Handtaschen sollten nie unbeaufsichtigt abgestellt oder irgendwo aufgehängt werden.

In Berlin wurden am Montag viele Weihnachtsmärkte eröffnet - etwa die traditionellen an der Gedächtniskirche, vor dem Roten Rathaus, auf dem Gendarmenmarkt und am Schloss Charlottenburg.

An der Gedächtniskirche locken rund 150 geschmückte Stände sowie ein 20 Meter hoher Weihnachtsbaum mit tausenden roten und goldenen Kugeln. Highlights auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus sind eine Eisbahn am Neptunbrunnen und Altberliner Kulissen aus dem 19. Jahrhundert. Auf dem Gendarmenmarkt gibt es viel Kunsthandwerk und Feinschmecker-Gastronomie. Die Umgebung des Schlosses Charlottenburg verwandelte sich in eine romantische winterliche Dorflandschaft.