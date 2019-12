Berlin (dpa/bb) - Vom traditionellen Christvesper bis zum Jazzkonzert - die evangelischen Gemeinden laden an Weihnachten in Berlin und Brandenburg zu zahlreichen Veranstaltungen. Das Angebot richtet sich auch an Menschen, die an Weihnachten Gesellschaft suchen, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz am Donnerstag mitteilte.

Bischof Christian Stäblein predigt ab 14.00 Uhr im Berliner Dom. In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am Breitscheidplatz können Jazzfans um 19.00 Uhr beim Jazzgottesdienst dabei sein. Am Hauptbahnhof singt ab 22 Uhr die US-amerikanische Jazzsängerin Jocelyn B. Smith. In Brandenburg an der Havel spielt die Orgel in der St. Katharinenkirche ab 22.00 Uhr Weihnachtsmusik.