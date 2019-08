Volksfesttrubel in Bamberg: Sandkerwa hat begonnen

Bamberg (dpa/lby) - Die Sandkerwa lockt wieder Tausende in die Gassen der Bamberger Altstadt. Fünf Mal schlug Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) zu und eröffnete so das traditionelle Volksfest am Donnerstagabend mit dem Anstich des ersten Fasses. Bier, Bratwurst und Fahrgeschäfte sorgen noch bis zum 26. August für Volksfeststimmung.