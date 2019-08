Bamberg (dpa) - Fahrgeschäfte, Festzelt, Fischerstechen - in Bamberg beginnt am Donnerstag die Sandkerwa. Das traditionelle Volksfest lockt jedes Jahr mehr als 200 000 Besucher in die historische Altstadt am Regnitzufer. Neu ist dieses Jahr eine Bühne, die an einem steilen Platz unterhalb des Bamberger Doms aufgebaut wird. Die Bühne dort wurde vor Jahren aus Sicherheitsgründen geschlossen.