Bamberg (dpa/lby) - Die Sandkerwa in Bamberg ist aus Sicht der Veranstalter "sehr, sehr positiv" verlaufen. Schon vor dem Ende des Traditionsvolksfestes am Montagabend gehe man von mehr als 200 000 Besucher aus, sagte Horst Feulner, Geschäftsführer der Bamberg Congress + Event GmbH. "Das sind mehr Besucher als im letzten Jahr, was sicher auch am überragenden Wetter liegt."