Bad Sulza (dpa/th) - Thüringens Winzer und die von ihnen gekelterten Weine haben eine neue Repräsentantin. In Bad Sulza (Kreis Weimarer Land) wurde am Sonntag die 22-jährige Julia Peter zur Weinprinzessin für den Jahrgang 2019/20 gekürt, wie der dortige Thüringer Weinbauverein mitteilte. Die in Apolda lebende neue Majestät hat einen Diplom-Abschluss als Rechtspflegerin. Sie übernahm die Krone von Stefanie Klöck aus Elxleben bei Erfurt an, die ein Jahr lang den Thüringer Weinbau repräsentiert hatte. Ihre Krönung war der Höhepunkt des Bad Sulzaer Weinfestes, das seit Freitag Tausende Besucher anlockte.