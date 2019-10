Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Deutschlands ältestes Volksfest ist am Montag im osthessischen Bad Hersfeld eröffnet worden. Das Lullusfest lockt bis einschließlich 21. Oktober Hunderttausende Besucher an. Im Vorjahr war mit 530 000 Gästen ein Besucherrekord aufgestellt worden. Und auch am Montag ließ sich der Start des achttägigen Festes bei spätsommerlichen Temperaturen gut an. "Es ist bei schönem Wetter ein vielversprechender Start gelungen", sagte Stadtsprecher Meik Ebert.

Das Lullusfest wird seit dem Jahr 852 gefeiert. Benannt wurde es nach dem Mainzer Erzbischof und Hersfelder Stadtgründer Lull. Seitdem findet es immer in der Woche statt, in die der Todestag des "Heiligen Lullus" (16. Oktober) fällt. Feierlich eröffnet wurde das Fest am Mittag mit dem traditionellen Entzünden des Lullusfeuers nach mittelalterlichem Brauch auf dem Marktplatz. Das "Fierche" war Symbol für die "Lullusfreiheit", die Befreiung von den städtischen Abgaben für die Festdauer.

Nach dem Entzünden des Feuers und der Ansprache des Bürgermeisters begann am Montag ein Festumzug durch die Innenstadt und das bunte Treiben auf dem Festplatz. Schausteller haben dort Fahrgeschäfte aufgebaut - von Klassikern und Kultfahrgeschäften bis hin zu rasanten Attraktionen für den Nervenkitzel in schwindelerregender Höhe. Auf dem Programm für die kommenden Tage steht unter anderem ein Krammarkt mit rund 130 Händlern (Mittwoch), ein verkaufsoffener Sonntag und der Familientag (Montag).