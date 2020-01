Konstanz (dpa/lsw) - Für die Narren im Südwesten hat mit dem Dreikönigstag wieder die schönste Zeit im Jahr begonnen: Am Montag starteten die Zünfte an vielen Orten mit dem traditionellen "Einschnellen" in die Fastnacht. Dabei schwingen die Narren ihre Karbatschen und Peitschen und machen jede Menge Lärm. In anderen Städten und Gemeinden wird symbolisch der Staub des Vorjahres von den hölzernen Masken und dem Häs - also dem Gewand der Narren- entfernt. Rund sieben Wochen lang dauert die Fastnacht in diesem Jahr. Auf dem Programm stehen zahlreiche Umzüge, Fastnachtsbälle und Narrentreffen.

Ernst wird es am Dreikönigstag in Stockach (Kreis Konstanz). Dort wird am Abend (20.00 Uhr) verkündet, welcher Politiker sich in diesem Jahr vor dem traditionellen Narrengericht verantworten muss. Auf der Anklagebank saßen in der Vergangenheit bereits Franz Josef Strauß, Hans-Dietrich Genscher und Angela Merkel. Der Prozess ist dieses Jahr am 20. Februar, dem "Schmotzigen Dunschtig".

Mit diesem Tag beginnt im Südwesten auch die "heiße Phase" der Fastnacht. Dann haben für wenige Tage die Narren das Sagen - bis am darauffolgenden Aschermittwoch Schluss mit lustig ist. Der Termin dafür richtet sich nach Ostern und ändert sich damit jedes Jahr.