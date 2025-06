Von Marie Schmidt

„Das hat alles einmal mir gehört“, ruft der Brandner bei Franz Xaver Kroetz vom Gipfel herunter ins Tal. Die Welt ist seine gewesen, zumindest „im Kopf und in die Haxn“. Darum geht es im Kern im Volksstück vom „Brandner Kaspar“: den Typ bayerischen Mann, der sich in seinem Eigensinn souverän und in seiner Umwelt nah an der Ewigkeit fühlen durfte. Eigentlich genau wie heute eine individualistische Influencer-Entrepreneurin im Longevity-Geschäft, nur bodenständiger: „Früha hod ois zampaßt. De Berg und i, da Herrgott und i – mei Bärbl und i …“