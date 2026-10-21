Die „Brandmauer“ soll in den Forderungen konservativer Politiker jetzt gegen die Linke errichtet werden, wegen deren Antisemitismus. Aber wäre das wirklich ein Schutz? Eine Begriffsbestimmung zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Eine „Brandmauer“ scheint ein Bauwerk von wechselndem Nutzen. Politisch wurde der Begriff einst von Jörg Meuthen geprägt. Der ehemalige AfD-Sprecher beschrieb mit dieser Metapher sein Vorhaben, den völkischen Flügel der Partei zu isolieren. Am Ende wurde er selbst aus der AfD gedrängt. Seither loderte es innen ungehemmt, und mögliche Brandschutzmaßnahmen wurden außerhalb diskutiert. Doch auch dort wurde die Brandmauer in den vergangenen Monaten arg malträtiert, das BSW ist gerade – unter neidischen Blicken manch anderer – über den Mauerrest geklettert, der seit der letzten Bundestagswahl von ihr geblieben ist.