Von Christine Dössel

An Applaus hat es Klaus Maria Brandauer in seinem langen, reichen Schauspielerleben wahrlich nicht gemangelt. Er hat ihn gebraucht, gesucht, oft auch rampenbewusst eingefordert - und ihn bekommen. Er hat darin gebadet und in jungen Jahren, als er die deutsche und österreichische Theaterszene mit seinem blonden Jünglingscharme im Sturm eroberte und dann bald auch Hollywood, sein Ego darin geduscht: der Steirerbub mit dem Naturtalent und dieser schillernden Verführungskraft. Wie oft stand er seit seinem Don Carlos 1972 schon da vorne, auf der Bühne des Burgtheaters, und wurde gefeiert. Der Wiener Publikumsliebling par excellence. Auch diesmal wieder volles Haus, erfüllt mit Applaus. Und doch ist es an diesem Abend, an Brandauers 80. Geburtstag, anders.