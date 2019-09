Wenn bewältigte Lebenskrisen eine solche Aura von souveräner Freundlichkeit mit sich bringen, wie sie Brad Britt, 55, an diesem heißen Tag in Venedig ausstrahlt, wovor haben wir dann überhaupt Angst? Bis 2016 bildete er mit Angelina Jolie das Glamourmonster "Brangelina", das dann in einer hässlichen Operation wieder getrennt werden musste. Negativität kam dabei allerdings nie von seiner Seite - Grundlage für zwei neue, sensationell gereifte Auftritte: in Quentin Tarantinos "Once Upon A Time In Hollywood" und jetzt in "Ad Astra".

SZPlus